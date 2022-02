J’utilise la solution Wp2print + Rapid Quote + Designer. J’ai couplé ces systèmes à un plugin de facturation. Je suis entièrement ravi de cet ensemble qui me permet de faire l’économie totale de tout logiciel de gestion. La conséquence est une forte diminution des coûts de gestion, une seule base de données produit, une seule base de donnée client, un système rapide de devis transformable en un clic en commande et un pilotage en un seul lieu de l’ensemble des ateliers. Le système de gestion de production de Wp2print ravi mes employés par son gain de temps. Mes clients architectes et bâtiment trouvent extraordinaire le système Rapid Quote grâce auquel leurs commandes de tracés de plans et autres DCE sont chiffrés à la commande ce qui révolutionne le marché de la reprographie. Le Designer permet à nombre de clients de personnaliser en ligne leurs cartes de visite et autres panneaux de permis de construire ou de chantier. Bravo à toute l’équipe de Darius pour son écoute, ses conseils et sa capacité à entendre et agir lorsque des suggestions utiles leurs sont proposées. Grâce au système Wp2print, plus de 50% de mes commandes sont payées à la commande.