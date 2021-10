Personnalisation et modification d’un document en ligne.

Vos clients peuvent créer de nouvelles cartes de visite, des flyers et brochures sur votre site internet. Vos clients peuvent ajouter du texte et des images à partir des différents modèles intégrés à wp2print. Une fois que le client à compléter sa nouvelle création en ligne, il ne vous reste plus qu’à imprimer et expédier les produits.