Printers Website Caractéristiques

Epreuve et BAT en Ligne

Présentez et faites accepter vos bons à tirer en ligne.

Pour le bon à tirer, vous pouvez bien sûr émettre une épreuve papier et la transmettre à votre client par la poste ou par coursier .

Cependant Printers Website® gère les épreuves intermédiaires avec des validations écran. C’est beaucoup plus rapide et surtout plus économique. C’est aussi beaucoup plus efficace et fiable que les e-mails car la trace de la validation fait partie du dossier de commande (fiche de travail) avec les commentaires utilisateur et imprimeur.