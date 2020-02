Menus et supports marketing facilement personnalisables.

Les franchisés peuvent personnaliser leurs menus en variant leurs offres en fonction de la saison, de l’emplacement géographique et des préférences de leurs clients. Bien sûr, vous conservez tout le contrôle sur votre image de marque tout en permettant à vos franchisés d’effectuer des modifications en ligne sur vos modèles de menus et de produits promotionnels. Cette plus grande flexibilité pour les franchisés signifie une réponse plus efficace à leurs marchés locaux, une fidélité accrue de leur clientèle par voie de conséquence fatalement une augmentation des ventes.